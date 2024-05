Le Havre - OM : les compositions probables

Au Stade Océane, Le Havre et l’Olympique de Marseille vont clôturer leur exercice 2023-2024. Assuré de se maintenir en Ligue 1, sauf énorme cataclysme, le club normand, quinzième avec trois longueurs d’avance et une différence de buts largement favorable sur le FC Metz, aura cependant à cœur de bien terminer cette saison sous les yeux de son public. Pour l’OM, un miracle est encore possible. Huitièmes avant la rencontre, les hommes de Jean-Louis Gasset - qui prendra sa retraite dans la foulée - devront obligatoirement s’imposer et espérer voir le RC Lens et l’OL s’incliner.

Pour ce match, Luka Elsner, présent parmi les finalistes pour le titre de meilleur entraîneur aux Trophées UNFP, devra composer sans Elysée Logbo et Mohamed Bayo pour cause de blessure. Yassine Kechta est lui suspendu. Dès lors, le technicien slovène devrait opter pour un 5-2-3. Dans les buts Arthur Desmas est logiquement pressenti. Pour le protéger, Loîc Nego, Arouna Sanganté, Étienne Youté Kinkoué, Gauthier Lloris et Christopher Opéri sont attendus pour former la défense à cinq. Dans l’entrejeu, Abdoulaye Touré et Oussama Targhalline, qui retrouve son ancien club, pourraient être associés.

Enfin, Josué Casimir et Emmanuel Sabbi devraient entourer un autre ancien Marseillais, en la personne d’André Ayew, présent à la pointe de l’attaque havraise. De son côté, Jean-Louis Gasset devrait pouvoir s’appuyer sur la quasi-totalité de son effectif. Si Bilal Nadir et Valentin Rongier sont toujours absents, le tacticien olympien - déterminé à l’idée de briller pour sa dernière sur le banc phocéen - risque d’aligner un 4-3-3.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Marseille 47 33 10 12 11 10 50 40 15 Le Havre 32 33 -10 7 11 15 33 43

Dans les cages, Pau Lopez serait alors protégé par un quatuor défensif composé de Jonathan Clauss, Chancel Mbemba, Leo Balerdi et Quentin Merlin. Au milieu de terrain, Pape Gueye et Geoffrey Kondogbia devraient accompagner Jordan Veretout, absent de la liste des 25 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour l’Euro 2024. Enfin, pour compléter ce onze de départ, Ismaïla Sarr et Luis Enrique pourraient, eux, soutenir Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de 16 buts en L1 et toujours en course pour terminer sur le podium des attaquants les plus prolifiques de notre championnat.

