OM : Jean-Louis Gasset annonce son départ en retraite

Le grand final de la saison de Ligue 1 arrive ce dimanche. L’Olympique de Marseille, battu à Reims cette semaine (0-1), n’a plus son destin entre ses mains pour son avenir et doit maintenant espérer un faux pas de l’Olympique Lyonnais et du RC Lens pour encore avoir une infime chance de jouer l’Europe. Mais pour cela, il faudra surtout s’imposer sur la pelouse du Havre. Jean-Louis Gasset, qui dirigera son dernier match sur le banc de l’OM, a surtout annoncé sa retraite d’entraîneur professionnel au terme de la saison. Une source de motivation supplémentaire pour le technicien de 70 ans, désireux de finir sur une bonne note.

«Demain, c’est le dernier match de ma carrière. Après… que je reste dans le foot, qu’on se serve de mon expérience, mes idées et mes réseaux sont une possibilité. Je ne sais pas jardiner, je n’aurai rien à faire. Mais être entraîneur, c’est terminé. Ma décision est définitive. C’est un plaisir pour moi d’avoir entraîné l’OM. J’ai passé des moments au Vélodrome… franchement, j’ai eu la chair de poule. Je veux gagner ce dernier match pour partir tranquille. Je veux terminer en beauté. L’OM, c’est très prenant et c’est encore plus dur d’y aller en cours de saison. Il fallait amener de la confiance et de la sérénité, avec des résultats. J’ai senti des gens qui pensaient que je pouvais rétablir la circulation. Mais je ne serai satisfait que si l’on gagne dimanche», a-t-il expliqué devant les médias.

Malgré cette annonce, qui a touché les journalistes présents en salle de presse, JLG a exprimé des regrets sur l’état d’esprit de ses joueurs, au cours de la saison. «Je regrette un manque de caractère. Je ne comprends pas qu’on ne puisse pas se transcender pour des ambitions comme cela. Il y a pas mal de paradoxes que je n’arrive pas à expliquer. (…) Je n’ai qu’une envie, finir sur une bonne note et ne plus avoir de regrets. C’est le charisme qui compte à Marseille, la personnalité. Pour avoir une équipe compétitive, ici plus qu’ailleurs, il en faut un peu plus. Le groupe construit ici est un groupe de bons mecs, mais ça manque de leaders, ça manque de grinta. Il faut le savoir et construire en tenant compte de ce paramètre qui est très important».

Enfin, l’ex-manager de l’ASSE a assuré qu’il croyait encore à un miracle pour une qualification européenne. «Tout est possible. Il faut jouer avec la chance, à fond. On avait notre destin entre les mains, on ne l’a plus, mais je veux gagner ce dernier match pour avoir ce pourcentage de chance. Je veux qu’on finisse sur une bonne note en prenant les trois points. Sans avoir de regret. Il n’y a pas de secrets. On a perdu à l’extérieur contre les huit ou les neuf premiers». Lui a assuré de garder dans sa mémoire l’épopée en Ligue Europa de cette saison : «Contre Villarreal, on a fait le match parfait, dont rêvent tous les entraîneurs. Et le petit plus est la série de penalties contre Benfica. Je savais qu’on avait les hommes pour faire carton plein. Cela restera à jamais gravé dans ma mémoire». Les joueurs sont prévenus pour dimanche soir, au Havre (21 heures).

