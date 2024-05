Jeux Olympiques 2024 : la France connaît ses adversaires pour les matchs de préparation

Deuxième grand objectif pour l’équipe de France cet été après l’Euro en Allemagne. Les épreuves de football vont constituer un moment important des Jeux olympiques de Paris. Pour bien réussir la compétition, les Bleuets de Thierry Henry effectueront une préparation loin de la capitale, avec un camp de base installé près d’Aix-en-Provence. Selon les informations de L’Équipe, l’équipe de France olympique disputera trois matchs amicaux avant le début de la compétition.

Michael Olise, Leny Yoro et leurs coéquipiers auront l’occasion de se tester face au Paraguay le 4 juillet à Bayonne, avant d’affronter la République Dominicaine et le Japon à Toulon les 11 et 17 juillet. Pour rappel, l’équipe de France entamera le tournoi olympique le 24 juillet contre les États-Unis au stade Vélodrome de Marseille. Pour se qualifier en phase éliminatoire, ils devront également battre la Guinée à l’Allianz Arena de Nice le 27 juillet, puis la Nouvelle-Zélande le 30, de nouveau au Vélodrome.