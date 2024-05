Lazio : Igor Tudor déjà au bord de la noyade

Alors que les premières semaines laissaient présager de belles choses à sa prise de fonction, l’entraîneur croate, Igor Tudor, traverse sa première grande crise avec la Lazio. En effet, l’ancien technicien de l’OM n’arrive pas du tout à remplir les objectifs fixés par sa direction pour la fin de saison, prenant la suite du travail de Maurizio Sarri. Le clash avec Mattéo Guendouzi s’est épaissi au fil des semaines, l’élimination en Coppa contre la Juventus et la défaite dans le Derby de Rome ont laissé des traces dans le vestiaire et dans le groupe, au point que certaines lignes du nouveau projet souhaité par Claudio Lotito, président de la Lazio, pourrait subir des rebondissements.

Le match nul face à Monza (2-2) ce weekend semble avoir été la goutte de trop. Au coup de sifflet final, certains joueurs se sont même confrontés aux ultras laziali pour discuter de la méforme de l’équipe ces dernières semaines. Une entrevue inattendue qui fait d’ailleurs l’objet d’une enquête ouverte par la Fédération italienne de football (FIGC) qui n’a pas apprécié la conversation très tendue, allant aux insultes voire aux menaces : «La confrontation avec les supporters ? Je ne sais pas ce qui s’est passé, je ne peux pas commenter. Quand je saurai ce qui s’est passé, je commenterai. Je ne peux commenter que les faits», a affirmé Igor Tudor en conférence de presse après le match. Les supporters de la Lazio n’ont pas apprécié que Guendouzi et certains autres joueurs ne se présentent pas devant la tribune pour cette brève confrontation.

Un départ prématuré envisagé ?

La tension reste forte, car la saison se termine de la pire des manières et le club, sans l’afficher, pensait pouvoir accrocher une place pour la prochaine Ligue des Champions. Actuellement 7ème, la Lazio commence à accuser un sacré retard et les espoirs se font de plus en plus minimes. Igor Tudor devra au moins verrouiller un ticket pour la Ligue Europa au risque de prendre déjà la porte. Selon le Corriere dello Sport, il y a des énormes regrets puisque les mêmes difficultés persistent. Le changement de staff n’a pas apaisé le vestiaire et n’a pas résolu le manque de réalisme offensif, aggravant même les fragilités défensives. La confusion s’est accrue, les grandes incertitudes liées à l’avenir font leur apparition : «Ce n’est pas un de nos meilleurs matches, mais nous prenons ce point contre une équipe de qualité. Nous aurions pu faire plus, tant en phase défensive qu’offensive. Tournons la page et réfléchissons à la suivante», a expliqué l’ancien coach de l’OM sans solution. Et la gestion du vestiaire questionne aussi.

Depuis son arrivée, hormis son clash avec Guendouzi, l’entraîneur croate a eu des difficultés relationnelles avec Matteo Zaccagni. Face à Monza, l’attaquant italien est sorti dès la 32ème minute après un carton jaune rapide. Furieux, le joueur a esquivé son entraîneur et a frappé dans les bouteilles près du banc romain. D’autres joueurs de l’effectif traversent aussi une phase de doute comme Nicolò Rovella et Gustav Isaksen qui ont perdu des minutes, tandis que certains peinent à performer dans le système en 3-4-2-1 du Croate très strict mais très différent de celui de Maurizio Sarri, comme Alessio Romagnoli aligné dans une défense à trois. Désormais la direction sportive portée par Angelo Mariano Fabiani devra se réunir avec le président sulfureux Claudio Lotito pour savoir s’il faudra encore dépenser de l’argent pour révolutionner à nouveau l’effectif, remettant même en question les dernières signatures estivales (Castellanos, Guendouzi, Kamada…) ou s’il économisera de l’argent en investissant dans un autre entraîneur en juin plus adapté à la construction actuelle..