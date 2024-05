Le cas Mbappé pose un sérieux problème au vestiaire du Real Madrid

Ce soir, Kylian Mbappé (25 ans) va disputer son dernier match de Ligue des champions au Parc des Princes. Le Français espère terminer en beauté devant un public qui l’a encouragé durant sept ans. Marquer des buts et offrir la victoire et la qualification en finale de la Ligue des champions aux fans serait une belle façon de les remercier. Mais la mission sera tout sauf simple face au Borussia Dortmund, qui s’est imposé 1 à 0 mercredi dernier au Signal Iduna Park. En cas de défaite ou de match nul ce soir, KM7 dirait donc adieu à son rêve de soulever la coupe aux grandes oreilles à Paris.

Et cela pourrait impacter son avenir puisque le joueur en fin de contrat le 30 juin pourrait annoncer officiellement son départ du PSG et sa signature au Real Madrid. Sauf que là-bas, tout le monde ne se réjouit pas vraiment de cela. Relevo explique que le vestiaire madrilène, très heureux qu’il rejoigne l’équipe la saison prochaine, ne souhaite pas que l’officialisation de sa signature éclipse la belle fin de saison des Merengues. Sacrés champions d’Espagne ce week-end, les coéquipiers de Vinicius Jr n’ont pas encore pu célébrer ce titre.

PSG - Borussia Dortmund : les compositions probables

Les Merengues ne veulent pas être éclipsés par KM7

Ils comptent bien le faire et ne veulent pas qu’une potentielle annonce de l’arrivée de KM7 gâche la fête. Idem concernant la Ligue des champions, où les troupes de Carlo Ancelotti peuvent atteindre la finale si elles éliminent le Bayern Munich. Si Paris et donc Mbappé sont éliminés ce soir, le vestiaire espagnol craint que le capitaine des Bleus attire la lumière sur lui ainsi que sur son arrivée et sa présentation jusqu’à la fin de saison, à chaque conférence de presse. D’ailleurs, Relevo précise que la longueur du feuilleton Mbappé a généré une certaine tension au sein de l’écurie madrilène. Mais la direction fait tout pour que le futur joueur du club ne vole pas la vedette à l’équipe.

Tout le monde veut que les choses se fassent dans l’ordre et que les superbes performances du Real Madrid ne soient pas reléguées au second plan. Le groupe d’Ancelotti veut se concentrer sur tous les défis à relever jusqu’à la finale de la Ligue des champions et ne veut pas être parasité par le cas Mbappé. Mais cela sera certainement le cas si Paris se qualifie ce soir et affronte les Merengues en finale le 1er juin à Wembley. Mais Relevo explique que le Real Madrid comme KM7 garderont le silence si un tel scénario se produit, ce qui évitera justement de poser problème. Ensuite, il sera temps de communiquer pour Mbappé, qui rejoindra un vestiaire ravi de compter sur lui l’an prochain.

