Ce qu’il faut savoir sur Valentin Carboni, la pépite argentine qui plaît à l’OM

L’été démarre fort du côté de l’Olympique de Marseille. Avec Roberto De Zerbi comme nouveau coach des Phocéens, le mercato se veut ambitieux pour la saison prochaine. Pour le moment Lilian Brassier (Brest) et Ismaël Koné (Watford) sont arrivés et de nouvelles à l’instar d’Alvaro Vallés (Las Palmas) et Mason Greenwood (Manchester United) sont proches. Autre nom qui revient beaucoup, celui de Valentin Carboni (19 ans). Le milieu de terrain offensif appartient à l’Inter Milan et sort d’une saison probante du côté de Monza. Arrivé chez les Nerazzurri en 2021, Valentin Carboni a vite convaincu au sein du club lombard. Lors de la saison 2021/2022, il remporte la Primavera avec l’Inter Milan en étant un acteur important et réalise une saison pleine (7 buts et 8 offrandes en 32 matches) aux côtés de Martin Satriano (prêté à Brest), Cesare Casadei (Chelsea), Mattia Zanotti et son grand frère Franco Carboni (son petit frère Cristiano évolue chez les jeunes) qui est latéral gauche.

Disputant 6 matches l’an dernier avec l’équipe première et faisant notamment ses débuts en Ligue des Champions contre le Bayern Munich, Valentin Carboni a rapidement tapé dans l’oeil de Simone Inzaghi qui l’a régulièrement incorporé dans le groupe nerazzuro. Pour autant, bloqué par la forte concurrence, il a dû partir en prêt la saison dernière du côté de Monza. Un choix payant puisqu’il a réalisé une saison solide. Alternant entre milieu offensif et ailier droit, il a marqué 2 buts et délivré 4 offrandes en 32 matches. Doué techniquement, créatif, celui qui est parfois comparé à Paulo Dybala n’a pas été oublié par son coach Simone Inzaghi : «Valentin Carboni ? Il a passé une année importante avec nous l’année dernière et s’est toujours entraîné avec de grands joueurs. Je l’ai fait jouer alternativement comme avant-centre et neuf et demi et il a toujours donné des réponses. Cette année, il a plus de continuité et se débrouille bien. Nous ferons les évaluations appropriées à la fin de la saison.»

Validé par Lione Messi

Entre temps devenu international argentin en mars dernier contre le Costa Rica (3-1), il avait été régulièrement convoqué comme d’autres grands talents comme Alejandro Garnacho dans la liste de l’Albiceleste afin de se frotter à l’équipe première. Ce n’est pas un hasard si les deux hommes sont désormais des internationaux en puissance. Cette fois titulaire le 15 juin dernier lors d’un amical contre le Guatemala, il avait su tirer son épingle du jeu juste avant la Copa América et avait reçu les encouragements de son sélectionneur Lionel Scaloni : «je m’attendais à ce que Carboni fasse un match comme celui-là. C’est un jeune joueur qui a encore une grande marge de progression. Il a fait un bon match. Ce qui est difficile pour lui compte tenu du contexte. Nous sommes satisfaits de son jeu et il est clair que c’est un joueur qui peut nous donner un coup de main.» S’il n’a disputé que 13 minutes contre le Pérou dans la Copa América, il n’est qu’à un match de remporter son premier trophée avec son pays puisque l’Argentine défiera la Colombie en finale.

Outre son sélectionneur, son coéquipier et capitaine Lionel Messi est, lui aussi, friand du football proposé par son benjamin : «il aura un grand futur. C’est le présent, mais aussi le futur. Je l’ai déjà vu en U20, mais il s’est amélioré. C’est un joueur différent d’une qualité exceptionnelle.» Loué de tous les côtés, Valentin Carboni est néanmoins rattrapé par la forte concurrence à l’Inter Milan. Au milieu de terrain, Piotr Zielinski est arrivé quand personne ne semble sur le départ parmi Kristjan Asllani, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoglu, Davide Frattesi et Henrikh Mkhitaryan. Pouvant aussi jouer sur tout le front de l’attaque, Valentin Carboni est là aussi bloqué par Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Marko Arnautovic et la future recrue Mehdi Taremi. Dés lors, son départ de l’Inter Milan malgré son contrat jusqu’en juin 2028 est possible et l’Olympique de Marseille tente d’en profiter comme nous vous l’avons révélé. Si les discussions se poursuivent entre les parties, tout devrait s’accélérer à partir de la semaine prochaine quand la Copa América sera terminée.