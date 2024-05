OL : l’avenir de Pierre Sage est encore flou !

Qui va arrêter cet OL ? Malgré trois écarts de route face au Havre, Lens et le Paris Saint-Germain, l’année 2024 est idéale pour le club rhodanien. Après une entame de cuvée 2023-2024 cataclysmique, les Gones reviennent de loin et semblent bien partis pour aller chercher l’Europe via le championnat. En pleine bourre depuis quelques semaines, les Rhodaniens restent sur plusieurs victoires de rang en renversant totalement la vapeur. Ayant déjà tout retourné contre Brest il y a trois semaines, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont récidivé contre Monaco dimanche dernier (3-2). Et ce lundi, les pensionnaires du Groupama Stadium ont encore joué un sale tour à Lille.

La suite après cette publicité

Menés en première période par deux buts d’écart à Lille, une terre qui leur est historiquement hostile, les joueurs de l’OL ont encore montré un sacré caractère. Pierre Sage, auteur d’un travail remarquable depuis son arrivée en décembre, enchaîne. Irrésistible pour sa simplicité alors qu’il est l’artisan du redressement rhodanien, ce dernier est revenu au micro de Prime Vidéo sur cette folle soirée avec son flegme habituel : «il n’y a pas de recette. La seule chose qu’on s’est dit à la mi-temps et qu’on s’est redit à la fin du match, c’est que quand il reste un filet d’oxygène il y a de la vie. Et quand il y a de la vie il y a de l’espoir. Autant tout donner. Quand on est revenus à 2-2 et qu’ils font le 3-2, on s’est dit que peut-être, l’histoire aurait été trop belle. Mais non, on a encore eu les ressources nécessaires. Et ce qui est intéressant c’est qu’on marque beaucoup de buts sur attaques placées, de manière différente, avec des joueurs différents, ça prouve la valeur de cette équipe dans ce domaine-là.»

À lire

LOSC : Paulo Fonseca revient sur sa gestion mystérieuse d’Edon Zhegrova

Pierre Sage veut continuer à l’OL mais…

Dominé tactiquement en première période par Paulo Fonseca, Sage a encore vu ses remaniements tactiques s’avérer payants en seconde période. Encore une fois, les entrants lyonnais ont eu un rôle prépondérant dans ce succès alors que Ainsley Maitland-Niles, Mama Baldé et Malick Fofana ont été décisifs. Interrogé sur le rôle de ses entrants, qui changent tout depuis plusieurs semaines, le tacticien de 45 ans a salué ses remplaçants et même ceux qui ne sont pas rentrés au micro de Prime Vidéo : «je tire un coup de chapeau à ceux qui ne sont pas rentrés. Ils donnent de l’énergie aux autres, ils auront sans doute un lendemain plus joyeux.» Visiblement parfaitement conscient des qualités de son effectif dans sa globalité, l’ancien adjoint d’Habib Beye au Red Star, est de plus en plus crédible aux yeux des supporters lyonnais qui l’adulent. À son retour sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy, ces derniers lui ont d’ailleurs fêté un joyeux anniversaire alors qu’il a soufflé ses 45 bougies ce dimanche.

La suite après cette publicité

Mais alors qu’il est apprécié par tous dans la capitale des Gaules et qu’il dispose de résultats phénoménaux avec l’OL, son avenir pourrait être scellé à Lyon. Néanmoins, à en croire l’intéressé, rien n’a encore été discuté avec sa direction malgré sa volonté de rester : «pour l’instant on n’a pas du tout parlé de ça. On reste très concentrés sur ce qu’on a à faire au quotidien. Moi de toute façon je ne provoquerai rien, je suis là pour faire le job au quotidien. La décision leur appartient. J’ai déjà émis le souhait de continuer. Après je le dis déjà, j’espère que ça ne remettra pas en cause leur position, il est possible que je ne porte pas de costume (rires). On a un quotidien tellement palpitant, passionnant, prenant, que demain sera demain. Honnêtement, je suis vraiment dans cet état d’esprit. Peut-être que certains membres du staff auraient besoin d’être un peu plus sécurisés par rapport à ces aspects. Mais à mon niveau, je ne mettrai jamais la pression là-dessus. Ce qui m’importe, c’est d’avoir des arguments. Et pour en avoir, il faut bien jouer, gagner des matchs, et après on peut discuter.» Nul doute qu’il mérite clairement de rester vu sa fin de saison remarquable sur le banc des Gones.