Énorme coup dur pour Raymond Domenech

À la tête de l’Union nationale des entraîneurs et cadres techniques du football français (Unecatef) depuis 2016, l’ancien sélectionneur de l’Équipe de France, Raymond Domenech, a subi un coup dur ce lundi matin, lors de l’assemblée générale convoquée à titre exceptionnelle pour le vote et l’élection du nouveau président. Et la liste des opposants de Domenech, portée par Philippe Montanier, a remporté le scrutin.

C’est ainsi que le trio Claude Le Roy, Jacky Bonnevay et Philippe Montanier prendra la succession de l’entraîneur de 72 ans. Depuis plusieurs semaines, le climat au sein du syndicat des entraîneurs était électrique. Dans la matinée, un gros clash a eu lieu entre Domenech et Jean-Philippe Séchet, ancien joueur de Metz, au sujet du salaire de 3 500 euros nets mensuel que touche la légende de l’OL.