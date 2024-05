Le FC Barcelone a prévu un retour improbable

Formé au FC Barcelone, parti à Manchester City et revenu au FC Barcelone, Eric Garcia (23 ans) était l’une des premières recrues depuis le retour de Joan Laporta à la présidence du club catalan. Arrivé libre, le défenseur central espagnol n’avait pas franchement convaincu. Après un premier exercice mitigé et marqué par quelques erreurs, il avait peu joué la saison dernière avec 32 apparitions, mais un rôle d’appoint dans l’effectif de Xavi. Mais c’était sans compter sa belle saison 2023/2024.

La suite après cette publicité

Bloqué l’été derrière Jules Koundé, Ronald Araujo, Andreas Christensen et Inigo Martinez, le droitier était poussé vers la sortie. Girona a saisi l’opportunité en lui proposant un prêt sec et cela a bien fonctionné. Homme fort de la défense de Michel et capable de dépanner parfois comme latéral droit, Eric Garcia a su apporter de la sérénité à l’arrière-garde de Girona. Indiscutable avec 29 apparitions et 3 buts inscrits, le Catalan participe pleinement à la deuxième place historique des Blanquivermells en Liga. Et cela ne passe pas inaperçu du côté du voisin barcelonais.

À lire

JT Foot Mercato : le Barça s’offre déjà un nouveau renfort

Deco et Xavi sont unanimes

Encore une fois très bon contre le FC Barcelone lors de la belle victoire de Girona (4-2) samedi dernier, Eric Garcia a été convaincant aux yeux de la direction catalane. Selon Mundo Deportivo, il est d’ailleurs le seul joueur prêté à avoir totalement convaincu pour intégrer les plans du FC Barcelone pour la saison 2024/2025. Une belle récompense pour le joueur sous contrat jusqu’en juin 2026 qui n’était pas fermé à l’idée de rester à Girona si les portes du FC Barcelone ne lui étaient pas ouvertes.

La suite après cette publicité

Xavi qui n’était pas vraiment favorable à son départ l’été dernier et le directeur sportif du FC Barcelone Deco sont convaincus de l’apport qu’Eric Garcia pourrait fournir au FC Barcelone, d’autant qu’un chantier se présente pour les latéraux avec le dossier Joao Cancelo qui n’est pas encore tranché et les possibles retours de Julian Araujo (Las Palmas) et Alex Valle (Levante) qui auront leur chance durant la présaison. Eric Garcia lui peut déjà préparer l’avenir avec sérénité, le Barça va lui offrir une deuxième chance.