Le FC Barcelone face au casse-tête Eric Garcia

Un pari manqué. Auteur de premiers pas encourageants avec Manchester City, Eric Garcia (23 ans) avait décidé ensuite de rejoindre librement le FC Barcelone à l’été 2021. Un choix du cœur pour le défenseur central formé entre 2008 et 2017 à la Masia avant de partir s’épanouir en Angleterre. Mais le retour en Catalogne ne s’est pas passé comme prévu pour lui. S’il a beaucoup joué lors de sa première saison (2021/2022) alternant le chaud et le froid (36 matches pour 2808 minutes disputées), il a vu son rôle diminuer la saison dernière suite aux arrivées d’Andreas Christensen et Jules Koundé pour épauler Ronald Araujo (32 apparitions pour 1814 minutes disputées). C’est donc tout naturellement qu’avec l’arrivée d’Inigo Martinez, il a été poussé vers la sortie. Profitant de l’opportunité, Girona a su l’attirer avec un prêt sec jusqu’à la fin de la saison.

Un choix payant pour Eric Garcia qui est devenu un cadre du club catalan, en témoigne ses 24 apparitions cette saison pour 2 buts. Précieux dans l’exercice historique de l’actuel troisième de Liga, il est incontournable pour son coach Michel qui est sous le charme : «je ne l’aime pas seulement parce qu’il fait sortir le ballon… Je pense que c’est un très bon joueur défensif. Pour moi, il a toutes les conditions pour être un défenseur central de haut niveau. C’est une bénédiction de l’avoir.» Après la victoire 4-2 de Girona contre le FC Barcelone le 10 décembre dernier, Xavi avait lui aussi tenu à valoriser Eric Garcia : «si cela ne tenait qu’à moi, Eric García ne nous aurait pas quittés. Il a joué un grand match aujourd’hui ? Il joue sans pression. Ce n’est pas la même chose de jouer pour Gérone que de jouer pour Barcelone.»

Girona veut le garder mais …

Et cette différence joue un rôle fondamental. Très bon à Girona mais bien différent avec un maillot du FC Barcelone sur le dos, Eric Garcia n’a pas assez convaincu les deux dernières années. S’il doit revenir cet été à la fin de son prêt sec avec Girona, son avenir est lui très flou à l’heure actuelle. Sous contrat jusqu’en juin 2026, il fait partie de la longue liste des défenseurs centraux du club catalan, surtout que certains offrent plus de garanties comme Ronald Araujo, Andreas Christensen, Jules Koundé, Inigo Martinez et la jeune pépite Pau Cubarsi qui a pris une place dans le onze. À ces noms se rajoutent Clément Lenglet (Aston Villa) et Chadi Riad (Real Betis Balompié) qui sont aussi prêtés.

La route semble donc pour le moment bouché pour Eric Garcia et ce, malgré des performances pouvant lui offrir une deuxième chance. Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le FC Barcelone, Eric Garcia ne devrait donc pas faire long feu cet été avec le club catalan. Selon Marca, Girona qui est très satisfait de sa saison aimerait bien le conserver, surtout avec une possible qualification en Ligue des Champions l’année prochaine. Le FC Barcelone devra donc trancher et espère pouvoir le vendre et en tirer un bon prix à deux ans de la fin de son contrat. L’occasion d’apporter un apport économique aux finances toujours un peu tendues du club catalan.