Real Madrid : l’arrivée de Kylian Mbappé aura de grosses conséquences pour Bellingham et Vinicius Junior !

Il n’y a plus aucun doute : Kylian Mbappé sera joueur du Real Madrid. Après sept saisons du côté du Paris Saint-Germain, le Bondynois s’envolera pour la capitale espagnole cet été. Avec une Ligue des Champions dans les valises ? On le saura cette semaine, puis, éventuellement le 1er juin à Wembley en cas de qualification pour la finale. Une chose est sûre en revanche, la signature de la star française sera fêtée comme un titre par la plupart des supporters merengues, et une présentation galactique lui est réservée.

L’international tricolore va ainsi rejoindre la Liga et tenter d’y écrire l’histoire, lui qui aurait toujours rêvé de porter la tunique blanche. Seulement, son arrivée aura, logiquement, des conséquences. Dans le vestiaire notamment, où certains joueurs majeurs vont voir un Mbappé arriver avec un énorme salaire, des primes à tout va et un statut de leader offensif déjà acquis avant même d’avoir disputé la moindre minute. Le Real Madrid doit gérer très minutieusement les égos de chacun.

Faire plaisir aux autres joueurs

Comme l’indique Carlos Carpio, le sous-directeur du journal Marca, l’arrivée de Mbappé au Bernabéu pourrait avoir des conséquences finalement assez positives pour d’autres joueurs. Le journaliste explique que les dirigeants madrilènes devraient ainsi augmenter le salaire de Jude Bellingham ainsi que celui de Vinicius Junior - plus légèrement dans ce cas - pour que les deux hommes et le Français aient des émoluments sensiblement similaires.

Le journaliste de Marca, qui s’appuie sur des sources internes au club, explique que le Real Madrid a notamment cédé sur certains domaines dans les négociations avec le clan Mbappé, comme les droits d’image. Pour lui, les sommes qu’empochera le Français sont supérieures à ce qui se dit réellement dans la presse espagnole. Quoi qu’il en soit, Jude Bellingham a des raisons de sourire : il aura un meilleur salaire la saison prochaine et un nouveau coéquipier à qui délivrer des caviars !