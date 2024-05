Lille - OL : Alexandre Lacazette revient sur le fou succès des Gones

Cet OL-là semble imbattable. Menés après une première période ratée, les Gones ont profité de la baisse de régime du LOSC pour aller chercher la victoire en fin de rencontre en s’imposant à l’issue d’une fin de match folle. Encore précieux aujourd’hui, Alexandre Lacazette est celui qui a remis de l’espoir dans les têtes rhodaniennes en fin de rencontre en égalisant après le but de Bafodé Diakité qui devait sonner le glas des espoirs lyonnais. En fin de rencontre, le capitaine lyonnais a fait part de sa grande joie en donnant les ingrédients de la remontada de son équipe au micro de Prime Vidéo :

«Quand on est revenu de la mi-temps on sentait qu’on pouvait faire quelque chose, on marque ce premier but qui fait du bien au mental, le coach avait dit que le troisième but serait important, on les a senti un peu fébriles sur la fin et les remplaçants ont encore fait beaucoup de bien. Le coach a pris la parole, je n’ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit, il a eu de bonnes paroles, il nous a dit qu’on pouvait pas lâcher maintenant sachant d’où on venait, il a eu les mots justes et utiles pour réveiller l’équipe. Le groupe vit bien, il rigole après il y a des moments aussi difficiles, c’est compliqué aussi pour eux, ce n’est pas facile de bosser toute une semaine pour jouer que 20 ou 10 ou 5 minutes mais ils mettent les états d’âme de côté, c’est fort, c’est pour le bien de tous et bravo à eux. Ils nous restent encore deux matches de Ligue 1, on a le temps de penser à la Coupe de France.»