Atlético de Madrid : coup de théâtre pour João Félix

Et si le revirement de situation se confirmait ? Prêté au FC Barcelone avec option d’achat, João Félix n’avait pas caché sa joie d’avoir quitté les Colchoneros et Diego Simeone pour rejoindre l’un de ses clubs de cœur. «Je suis heureux ici. Si je reste, très bien, ma famille va très bien et nous verrons ce qui se passera à l’avenir. (…) Bien sûr, je préfère ce style à Barcelone, moi et tous les joueurs. Si vous demandez à chaque joueur, si vous demandez également aux joueurs de l’Atlético, ils préféreraient jouer plus de temps en attaque, c’est sûr. S’ils ne répondent pas à cette question, ils mentent.» Sauf que la belle histoire du Portugais en Catalogne bat de l’aile.

Le 24 avril dernier, la presse locale indiquait que le vent commençait sérieusement à tourner pour cinq recrues blaugranas, dont Félix. Avec 10 buts et 6 passes décisives en 41 matches, toutes compétitions confondues, le Portugais est loin d’avoir un rendement suffisant pour convaincre le Barça de lâcher les 60 M€ que réclame l’Atlético. Et au vu des finances catalanes, impossible de voir le Barça dépenser une telle somme pour un élément aussi irrégulier. João Félix est-il parti pour faire son retour à l’Atlético ? Selon AS, le club madrilène envisage très sérieusement cette option !

L’Atlético ne veut pas brader Félix

Le quotidien espagnol assure que la direction colchonera considère ce scénario comme une vraie option. Et pour cause. L’Atlético a dépensé 127 M€ pour s’offrir l’ancien crack de Benfica en 2019. Hors de question pour le président Enrique Cerezo de brader son joueur, dont le contrat court jusqu’en 2029. João Félix n’avait pas convaincu pendant ses trois ans et demi à Madrid (34 buts, 18 passes décisives en 131 matches, toutes compétitions confondues), mais l’enjeu financier semble donc primer sur l’envie de se débarrasser à tout prix d’un élément qui ne s’est jamais entendu avec Diego Simeone. Sauf que ce dernier point reste une question majeure. Si Félix revient à l’Atlético, a-t-il réellement une chance d’y rester avec Simeone sur le banc ?

Interrogé sur le départ de son attaquant, Simeone avait clairement pointé du doigt le manque d’efforts de Félix pour se fondre dans le moule colchonero. «Que ce soient des opinions ou des gestes personnels, la question développée s’adresse à celui qui les a faits. Il est clair que les gens de l’Atlético n’apprécient pas certains gestes, car nous avons une autre façon de voir les choses. Quand vous ne comprenez pas comment les choses fonctionnent là où vous êtes, il est difficile de coexister. C’est comme si je venais d’Argentine en Espagne et que je voulais vivre comme en Argentine. Les habitudes sont différentes.» Devenu remplaçant à Barcelone, Félix sait que le même statut l’attend à Madrid s’il revient. Sera-t-il vraiment prêt à faire les efforts nécessaires pour se racheter ? Rien n’est moins sûr. Sans oublier qu’un certain Antoine Griezmann lui a chipé son numéro 7. Affaire à suivre.