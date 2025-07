L’Atlético de Madrid a déjà planifié le départ d’Antoine Griezmann

Une histoire d’amour en deux temps. Révélé à la Real Sociedad, Antoine Griezmann a franchi un cap en rejoignant à l’été 2014 l’Atlético de Madrid. Un passage de 5 ans marqué par la finale de la Ligue des Champions 2016 et le sacre lors de la Ligue Europa 2018. Parti au FC Barcelone entre 2019 et 2021, Antoine Griezmann a dû batailler pour retrouver le cœur des supporters colchoneros, mais il y est parvenu. Encore performant la saison dernière, le natif de Mâcon a inscrit 17 buts et 9 offrandes en 56 rencontres.

Pour autant, son statut a évolué. Moins souvent titulaire (43 matches sur 56), il a surtout été régulièrement remplacé (30 matches sur 56, seulement 13 disputés en intégralité). L’arrivée de Julian Alvarez a rebattu les cartes et l’attaquant français est même devenu remplaçant durant la Coupe du monde des Clubs. Titulaire en début de compétition lors de la défaite 4-0 contre le Paris Saint-Germain, il a vu Alexander Sørloth lui passer devant contre Seattle (3-1) et Botafogo (1-0).

Une année et le départ

Prolongé de deux ans au mois de juin, Antoine Griezmann va débuter le prochain exercice dans une situation assez singulière pour lui comme le souligne le média espagnol Marca. Pour la première fois depuis qu’il porte le maillot des Matelassiers, on lui a expliqué qu’il ne sera pas titulaire à l’entame de la saison. Une situation qu’il a acceptée au moment de sa prolongation. Le Champion du monde 2018 aura donc à coeur d’inverser la situation et de grappiller le maximum de temps de jeu.

De plus, si son contrat avec l’Atlético de Madrid dure pendant deux ans, Antoine Griezmann ne devrait pas s’éterniser et aller au bout de son bail. En effet, il est prévu qu’il parte à l’été 2026 pour lancer une nouvelle étape de sa carrière. Depuis longtemps intéressé par la Major League Soccer, Antoine Griezmann pourrait alors faire le grand saut. Quoi qu’il en soit, la saison prochaine s’annonce particulière pour le Français dont l’avenir madrilène semble avoir déjà été tissé par une araignée.