David Hancko rejoint l’Atlético de Madrid

C’est la fin d’un long feuilleton qui se sera étiré sur plusieurs mois. Annoncé à Al-Nassr ou encore la Juventus Turin depuis l’été dernier, David Hancko s’est finalement engagé avec l’Atlético de Madrid, sous réserve d’une visite médicale concluante (son transfert à Al-Nassr avait échoué ces derniers jours). Le défenseur slovaque de 27 ans devrait rapporter plus de 35 millions d’euros à Feyenoord.

«L’Atlético de Madrid et le Feyenoord ont trouvé un accord pour le transfert de Dávid Hancko vers notre club, sous réserve qu’il passe la visite médicale correspondante et signe un nouveau contrat. Né à Prievidza en 1997, le joueur est un international slovaque. Ce défenseur d’1,88 mètre a fait ses débuts professionnels avec le MŠK Žilina en 2016. Deux ans plus tard, il a rejoint la Fiorentina, puis le Sparta Prague, avant de rejoindre Feyenoord en 2022. Fort de ses excellentes performances avec le club de Rotterdam, il deviendra un joueur rojiblanco après avoir passé sa visite médicale et signé son contrat», indique le communiqué des Colchoneros.