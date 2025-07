Saul Niguez quitte l’Atlético de Madrid

Parti au Brésil où il devrait prochainement s’engager avec Flamengo, le milieu offensif espagnol Saul Niguez (30 ans) vient de mettre fin à son contrat avec l’Atlético de Madrid, un club où il a remporté la Ligue Europa 2012 et 2018 ainsi que la Liga 2021.

La suite après cette publicité

«Le milieu de terrain né à Elche met fin à son contrat et relève un nouveau défi professionnel après être devenu l’une de nos légendes, étant le neuvième joueur à avoir porté le maillot rouge et blanc le plus de fois, avec 427 matchs» peut-on lire dans un communiqué.