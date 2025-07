Amical : Nice domine le Feyenoord

Alors que le mercato estival bat son plein, Nice poursuivait de son côté sa préparation avec une rencontre amicale face au Feyenoord. Toujours orphelin d’Igor Paixão, plus que jamais sur le départ et annoncé du côté de l’OM, le club néerlandais concédait rapidement l’ouverture du score.

Premier buteur, Jonathan Clauss lançait parfaitement les Aiglons (0-1, 9e) mais Anis Hadj Moussa permettait aux Bataves d’égaliser quelques minutes plus tard (1-1, 35e). Au retour des vestiaires, le Gym repassait finalement devant sur un but contre son camp de Ramiz Zerrouki (1-2, 63e) et s’offrait une belle victoire (2-1).