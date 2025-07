Tino Kadewere quitte le FC Nantes pour l’Aris Salonique

Après le prêt d’Alban Lafont au Panathinaïkos et le départ de Douglas Augusto vers Krasnodar, c’est au tour de Tino Kadewere de faire ses valises. L’attaquant de 29 ans va rejoindre la Grèce, puisque les Canaris viennent d’annoncer avoir trouvé un accord avec l’Aris Salonique.

La suite après cette publicité

«Le FC Nantes et l’Aris Salonique (Grèce), ont trouvé un accord pour le transfert de Tino Kadewere. L’ensemble du Football Club de Nantes souhaite le meilleur à Tino pour la suite de sa carrière et le remercie chaleureusement pour tout ce qu’il a apporté au Club», précise le communiqué de Nantes. L’international zimbabwéen, révélé par Le Havre et qui avait fait une bonne première saison à l’Olympique Lyonnais, n’aura disputé que 28 matchs pour 4 buts avec le FC Nantes en raison de nombreuses blessures.