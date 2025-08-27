Nantes se renseigne sur Gustavo Puerta

Nantes a encore des besoins dans ce mercato. Outre le dossier du défenseur finalement toujours après la défection d’Armel Bella-Kotchap, lequel prend finalement la direction du Hellas Vérone, le club entraîné par Luis Castro souhaite se renforcer au milieu de terrain et regarde vers l’Allemagne où une opportunité se dessine. D’après les informations de notre antenne allemande de Fussball Transfers, les Canaris ont pris des renseignements auprès du Bayer Leverkusen pour Gustavo Puerta.

Le Colombien de 22 ans avait initialement été recruté par Hull City en Championship, où il avait été prêté la saison passée, mais les Tigers sont interdits de recrutement. Le transfert est donc annulé et le joueur est retourné à Leverkusen où des clubs s’intéressent de nouveau à lui, comme Schalke et Hoffenheim. En dehors d’Allemagne, le PAOK et Copenhague ont également un œil sur lui.