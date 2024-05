PL : Manchester United s’enfonce dans la crise en sombrant contre Crystal Palace

Soirée cauchemardesque pour Manchester United. En déplacement à Londres pour y affronter Crystal Palace, les Red Devils ont concédé une lourde défaite. Alors que Michael Olise a parfaitement lancé les Londoniens à l’issue d’un rush solitaire invraisemblable, Jean-Philippe Mateta a doublé la mise juste avant la pause.

Au retour des vestiaires, Mitchell a accentué l’avance des pensionnaires de Selhurst Park (58e) alors que Michael Olise s’est offert un doublé pour encore plus humilier les Mancuniens (4-0, 66e). Avec cette lourde défaite, la cote d’Erik Ten Hag chute encore plus et Manchester United chute à la 8e place. Crystal Palace est 14e.