Droits TV : la LFP a très peur de beIN Sports

La situation est de plus en plus tendue entre la Ligue de Football Professionnel et l’un des deux diffuseurs de la Ligue 1. Si la plateforme lancée par la LFP, Ligue 1+ va prendre la suite de DAZN qui avait les droits la saison dernière, l’affiche du samedi à 17h est toujours détenue par beIN Sports. Une chaîne qui est en conflit avec la LFP puisque le diffuseur franco-qatarien, qui débourse 78,5 M€, dispose de grosses contraintes avec l’interdiction de diffuser plus de huit fois la même équipe durant la saison et ne peut retransmettre le même club lors de deux journées consécutives.

La suite après cette publicité

Des contraintes importantes contestées par beIN Sports qui a des retards de paiement de 18,052 M€ comme l’a annoncé le DG de LFP Media, Nicolas De Tavernost à L’Équipe. Ce dernier a d’ailleurs peur que beIN Sports ne paye pas la première échéance de la saison le 5 août prochain : «nous avons rappelé à beIN Sports ses obligations contractuelles, notamment le versement à venir de sa prochaine échéance du 5 août sur les droits domestiques de la Ligue 1.» Cette perte financière pourrait ainsi perturber la LFP dont les frais de production de Ligue 1+ sont de 66 millions d’euros.