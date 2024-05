LOSC : Paulo Fonseca revient sur sa gestion mystérieuse d’Edon Zhegrova

Le LOSC peut se mordre les doigts. Ayant fait le break avant la pause contre l’OL, les Dogues ont pensé longtemps l’emporter tranquillement contre des Gones timorés. Finalement, les Nordistes se sont sabordés en seconde période et les Rhodaniens en ont profité pour arracher la victoire en fin de rencontre (3-4). Outre cette défaite cruelle, la gestion d’Edon Zhegrova a fait discuter après le match. Remplaçant, l’ailier droit est rentré à la 25e minute et a doublé la mise douze minutes plus tard (37e). Et malgré sa belle prestation, le Kosovar a été remplacé par Alexsandro en seconde période (74e).

La suite après cette publicité

Interrogé sur cette gestion particulière, Paulo Fonseca s’est expliqué au micro de Prime Vidéo : «c’est facile à dire maintenant mais je ne veux pas d’excuse. On doit jouer. En deuxième mi-temps on ne voulait pas jouer, on ne voulait pas le ballon. On ne peut pas donner le ballon aux joueurs de Lyon. On a fait beaucoup d’erreurs défensives. (…) Zhegrova, c’était la stratégie (de le faire démarrer sur le banc et de le sortir en deuxième mi-temps). On a des difficultés à défendre avec Edon alors j’ai décidé, comme on n’a pas le ballon, de le sortir. J’ai fait entrer Alexsandro pour défendre bien. Maintenant, oui (je regrette). Après le match, c’est facile à dire. Mais je prends la responsabilité.»