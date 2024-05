Ligue 1 : un OL incroyable renverse le LOSC dans le Nord !

Il y a encore quelques semaines, il était impossible de dire que ce LOSC-OL de la 32e journée de Ligue 1 compterait comme un choc pour l’Europe. Même si les Dogues visent la Ligue des Champions en fin de saison, les Gones, en souffrance durant une belle partie de la saison, aspirent à aller chercher l’Europe via le championnat. Pour ce faire, les deux équipes ont besoin d’un sans-faute d’ici à la fin de la saison. Donc forcément, en se rencontrant ce lundi, une grosse déception était à prévoir. Pour minimiser les chances d’être déçu, Pierre Sage alignait donc son onze type avec une attaque Nuamah-Lacazette-Benrahma. De l’autre côté, Paulo Fonseca faisait preuve d’audace en se privant d’Edon Zhegrova pour aligner Yusuf Yazici. Dès les premiers instants, la bataille tactique et technique était remportée par les locaux. Plus inspirés que leurs invités, les Nordistes se sont procurés les premières occasions mais Jonathan David butait sur un Lopes vif (5e). Asphyxiés pendant un quart d’heure, les Rhodaniens ont commencé à s’offrir leurs premières phases de possession au quart d’heure de jeu passé. Pourtant, ils ont concédé une ouverture du score logique. Seul après un coup-franc bien tiré par Yusuf Yazici, Bafodé Diakité ne se faisait pas prier pour ajuster une tête imparable et donner l’avantage à Lille (1-0, 21e). Quelques minutes plus tard, le virtuose turc devait céder sa place pour une blessure à la cuisse et Paulo Fonseca faisait entrer ce diable d’Edon Zhegrova. Dangereux d’entrée (27e), l’ailier kosovar doublait la mise juste avant la pause d’une frappe vicieuse au premier poteau (2-0, 37e). Sonnés, les Lyonnais sont rentrés des vestiaires avec de meilleures intentions.

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 70 31 47 20 10 1 76 29 2 Monaco 61 32 20 18 7 7 62 42 3 Brest 57 32 16 16 9 7 49 33 4 Lille 55 32 17 15 10 7 48 31 5 Nice 51 31 11 14 9 8 36 25 6 Lens 49 32 8 14 7 11 42 34 7 Lyon 47 32 -8 14 5 13 46 54 8 Rennes 45 32 8 12 9 11 51 43 Voir le classement complet

Plus incisifs, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette et le capitaine rhodanien était proche de réduire l’écart (52e). Ayant une plus grande maîtrise de la possession et reprenant du poil de la bête et de la confiance suite aux ajustements tactiques de Pierre Sage, les Gones ont poussé mais Chevalier s’est encore interposé (63e). Finalement, l’abnégation lyonnaise a payé. Trouvé par Matic, Alexandre Lacazette a servi Benrahma qui n’a laissé aucune chance au gardien nordiste d’une superbe frappe du droit (1-2, 67e). Revigorés et encore plus dangereux suite aux entrées de Fofana, Cherki et Mangala, les Gones ont continué de pousser et leur détermination a encore porté ses fruits. Auteur d’une entrée encore convaincante, Mama Baldé a pris le meilleur sur Alexsandro pour servir Malick Fofana. Déjà décisif contre Monaco la semaine passée, le Belge égalisait dans le but vide (2-2, 82e). Mais alors que l’on croyait que les visiteurs avaient pris l’avantage psychologique, Lille a repris l’avantage au score. Encore seul sur corner cette fois, Bafodé Diakité s’offrait un doublé bienvenu pour les Nordistes (3-2, 86e). Et dans un stade Pierre-Mauroy incandescent, on pensait Lyon mort. Cependant, il ne faut jamais enterrer l’OL en cette fin de saison. Adepte des retournements de situation, le club rhodanien a encore réalisé l’impensable. Trouvé par Maitland-Niles, Lacazette égalisait deux minutes après le but lillois. Survoltés, les Gones ont ensuite arraché la victoire grâce à l’entrant exemplaire Mama Baldé (3-4, 90+1e). Avec ce succès mémorable, les Gones grimpent à la 7e place et mettent toutes les chances de leurs côtés pour être européens en fin de saison. Lille, qui s’est éteint en seconde période, manque l’occasion de grimper sur le podium et peut nourrir d’amers regrets.