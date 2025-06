ASSE : trois clubs se jettent sur Pierre Cornud

Arrivé à l’été 2024 chez les Verts en provenance du Maccabi Haïfa, Pierre Cornud (28 ans) a décidé de revenir dans son pays natal l’été dernier. Le latéral gauche de 27 ans, sous contrat jusqu’au 30 juin 2026, a disputé 11 rencontres de Ligue 1 chez les Verts cette saison. Le latéral expérimenté, formé à Majorque, en Espagne, est toujours sollicité.

Selon nos informations, l’ASSE ne ferme pas la porte à un départ et Pierre Cornud est toujours apprécié en Israël, et plus précisément chez son ancien club, le Maccabi Haïfa, qui aimerait le récupérer. Mais d’autres clubs sont sur le coup, à l’instar du Maccabi Tel Aviv et de l’Aris Salonique, en Grèce. Le joueur de 28 ans a déjà refusé une offre russe en provenance du FK Kaliningrad. Mais pour l’instant, aucun accord n’a été trouvé avec les clubs intéressés.