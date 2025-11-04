Une joueuse du PSG se faire détruire en Angleterre

La gardienne du Paris Saint-Germain, Mary Earps, a récemment publié son autobiographie All in. À cette occasion, l’Anglaise de 32 ans a évoqué sa retraite internationale soudaine avant l’Euro 2025 en égratignant sérieusement sa concurrente au poste de titulaire (Hannah Hampton) et sa sélectionneuse (Sarina Wiegmann). «Après l’Euro 2022, nous avons débriefé en équipe, par petits groupes, et la décision globale a été prise de ne plus sélectionner Hannah Hampton. Son comportement en groupe avait mis en danger notre équilibre et nous avait toutes affectées. Au printemps 2023, notre sélectionneuse Sarina Wiegman évoque l’idée d’un retour auprès de moi et je lui fais savoir que je ne comprends pas sa décision. Elle la rappelle quelques mois plus tard. En avril 2024, Sarina me convoque et me dit que Hannah va débuter le match de qualification pour l’Euro, contre l’Irlande. J’ai les larmes aux yeux. Je lui dis qu’elle récompense donc les attitudes négatives. Je perds tout le respect que j’ai pour elle. (…) Sarina m’annonce que Hannah sera la titulaire pour l’Euro à venir. Je réponds que j’arrête la sélection car tout cela va à l’encontre de mes valeurs et que je préfère que Khiara Keating engrange de l’expérience à ma place.»

Suite à la publication de ces extraits, la presse anglaise n’a pas été tendre avec Earps. À l’instar du Telegraph. «Vous avez peut-être remarqué ces derniers jours que Mary Earps parle beaucoup de son sujet préféré. Si vous ne le saviez pas encore, il s’agit de Mary Earps. Avec la sortie de son autobiographie, dont le titre complet est Mary Earps : All In : Football, Life and Learning to be Unapologetically Me, l’ancienne gardienne de but de l’équipe d’Angleterre s’en prend à Sarina Wiegman, la sélectionneuse de l’équipe nationale, à Hannah Hampton, sa rivale pour le maillot n° 1, et à diverses autres personnes qui manquent cruellement de conscience de soi. L’autobiographie de la gardienne de but est pleine d’amertume et d’une pointe de jalousie, et témoigne d’un manque de respect flagrant envers Sarina Wiegman et Hannah Hampton. Wiegman a longuement hésité avant de décider qui nommer comme titulaire pour l’Euro. C’était clairement une décision difficile à prendre, mais lorsqu’il a fallu se décider, elle a été claire et directe avec Earps. C’est tout ce que l’on peut demander à une sélectionneuse, mais il semble qu’Earps n’ait tout simplement pas pu accepter la vérité ni la décision. Son manque de respect envers Wiegman est surprenant ; elle a abandonné ses coéquipières en affirmant simplement qu’elle devait faire ce qui était bon pour elle.»