Kings World Cup : Jérémy Menez s’explique sur sa participation

Il y a quelques mois, on apprenait que Samir Nasri allait rechausser les crampons et vivre une Coupe du monde avec la France, dans le cadre de la Kings World Cup. Une Coupe du monde initiée par Gerard Piqué, sur l’idée de sa Kings League, à partir du 26 mai et jusqu’au 9 juin prochain, au Mexique. Dimanche, le streamer français, capitaine et sélectionneur de l’équipe de France - qui s’appellera Foot2Rue en hommage au célèbre dessin animé - AmineMaTue a annoncé officiellement le nom du deuxième joueur sélectionné et il s’agit de Jérémy Menez.

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain, de l’AC Milan ou encore de Bordeaux s’est expliqué sur raisons de sa participation à ce tournoi. «C’est venu par Samir Nasri, qui m’a appelé. J’ai accepté volontiers et, si tout se passe bien, on est parti pour cette aventure, le 26 mai. J’y vais pour gagner, je suis compétiteur. Des gens vont me retrouver, d’autres vont me découvrir. C’est ce qui est cool avec les réseaux sociaux. Hatem Ben Arfa a d’autres programmes, j’aurais bien voulu qu’il vienne. Mais on verra pour le troisième (joueur professionnel), ce sera une surprise», a expliqué l’ex-international français au micro de Canal +.