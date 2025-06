EdF : Didier Deschamps estime que l’Espagne est la meilleure équipe du monde

Didier Deschamps n’hésite pas à dire ce qu’il pense. Même si sa communication est parfaitement bien gérée et qu’il sait distiller des messages cachés quand il le faut, le sélectionneur n’est pas du genre à se voiler la face sur les questions qui lui sont posées. Ce dimanche, à Téléfoot, le sélectionneur de l’Equipe de France a été questionné sur le double affrontement qui attend les Bleus face à l’Espagne en Ligue des Nations.

Et pour DD, l’Espagne est, à l’heure actuelle et selon lui, la meilleure sélection du monde : «L’Espagne meilleure équipe du monde ? Probablement. De par ce qu’ils réalisent, leurs résultats. C’est difficile de dire l’inverse. En Europe, et dans le monde sûrement. Ils ont déjà gagné la Nations League l’an dernier. Ils sont sur un titre de champions d’Europe. C’est une équipe fraîche et reposée.»