LdC : Patrick Vieira a tranché entre le PSG et l’Inter

La finale de la Ligue des Champions opposera donc le Paris Saint-Germain à l’Inter. Un rendez-vous historique pour le club de la capitale qui n’a jamais remporté la plus prestigieuse des coupes d’Europe. Français vivant en Italie (où il entraîne le Genoa), Patrick Vieira supportera-t-il un club de son pays ou une équipe au sein de laquelle il a joué de 2006 à 2010 ? L’ancien milieu de terrain a répondu.

« Enfant, je suis venu à Paris et j’ai tout de suite aimé le PSG, dont j’étais fan. Je pense à Rai, Ginola, Weah. Mais en moi, il y a aussi une part d’Inter. Je suis resté à Milan pendant trois ans et demi et ce fut une période merveilleuse. Je pense que l’Inter mérite de gagner pour ce qu’ils ont fait ces dernières années, mais aussi le PSG, qui a eu le courage de laisser partir l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Le courage de laisser partir l’un des trois joueurs les plus forts du monde, Mbappé, et pourtant il est arrivé en finale. Quel que soit le vainqueur, je serai heureux », a-t-il confié à la Gazzetta dello Sport.