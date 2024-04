Lens : Franck Haise répond à l’intérêt de l’OM

À la veille du match crucial contre l’OM, Franck Haise s’est présenté devant les médias cet après-midi. Selon les informations de L’Équipe, le coach des Sang et Or figurerait sur la shortlist pour remplacer Jean-Louis Gasset à la fin de la saison. Il a même été en Une du quotidien français ce vendredi, ce qui l’a fait sourire. Interrogé sur une éventuelle signature à l’OM, Franck Haise a répondu : « Vous avez bien vu que j’étais tout au fond en petit [sur la une de L’Équipe] ! Si vous voulez poser la question, allez voir mon collègue Paulo [Fonseca], qui est plus grand sur la photo et qui est un peu plus au nord ».

Un moyen de détourner habilement la question pour l’entraîneur lensois. Son gardien Brice Samba s’est exprimé en faveur de son maintien. « J’ai lu L’Équipe ce matin (vendredi). Je n’en sais rien, ce n’est pas de mon domaine. Nous, on veut qu’il reste ici mais le foot, on ne maîtrise pas tous ces aspects-là, en toute franchise » a évoqué Brice Samba ensuite.

