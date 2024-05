Le Borussia Dortmund trolle déjà le PSG

Quel échec pour le PSG ! Les troupes de Luis Enrique se sont inclinées, comme à l’aller, 1-0 face au Borussia Dortmund. Un duel pendant lequel les Parisiens ont déçu, et vont en plus de ça devoir subir de lourdes critiques et des moqueries dans les prochaines heures.

Le Borussia Dortmund lui a déjà commencé à chambrer. Sur X (anciennement Twitter), le club allemand a mentionné une ancienne publication du PSG, dans laquelle les Parisiens se moquaient des Allemands après la qualification en quarts en mars 2020. « Ça a le goût d’un bon vin », a écrit le club de la Ruhr, moqueur.