L’OM s’active pour son futur coach

Arrivé en pompier de service au mois de février dernier pour remettre l’OM sur de bons rails après un début d’année 2024 cataclysmique, Jean-Louis Gasset a fait passer l’OM de la 9e place à la 7e, mais a surtout permis au club phocéen et à ses supporters d’offrir à Marseille une nouvelle épopée européenne, malgré une équipe décimée par les blessures. Ce jeudi, c’est une place en finale de la Ligue Europa qui sera en jeu.

Quoi qu’il arrive, l’ancien coach de Saint-Etienne pourra partir avec le sentiment du devoir accompli et celui d’avoir permis à ce groupe de donner le meilleur de lui même malgré quelques vents contraires tout au long de son intérim. S’il reste encore 4 voire 5 matches (en fonction du match de jeudi face à l’Atalanta) à Jean-Louis Gasset avant de tirer sa révérence, la direction marseillaise planche déjà sur son successeur. Dans les temps de passage, cette dernière n’entend pas se précipiter et doit faire face aussi à des coaches qui sont souvent en poste, mais également très courtisés.

Ce n’est un secret pour personne, c’est Paulo Fonseca qui est tout en haut de la liste de Marseille. Le coach portugais, que le board marseillais apprécie depuis plusieurs mois, effectue un travail incroyable du côté du LOSC (actuel 4e Ligue 1 à un point de Brest) avec un effectif limité. Sa bonne maitrise de la langue française, son expérience de la Ligue 1, son expérience internationale, sa fin de contrat avec Lille et son envie de rejoindre la cité phocéenne en font une cible de choix. D’ailleurs, il est important de signaler que son arrivée sur le banc olympien n’est pas liée à une qualification en Ligue des Champions de l’OM.

L’OM tient deux autres pistes en plus de Fonseca

Oui, mais voilà, Paulo Fonseca, qui a de grandes chances de quitter le Nord de la France dans les prochaines semaines, est un homme très courtisé, que ce soit du côté de West Ham ou de l’AC Milan. Interrogé en conférence de presse il y a de cela un mois, le technicien portugais de 51 ans assurait être totalement concentré sur sa fin de saison avec Lille «Je suis totalement concentré sur les derniers matchs et ce que nous pouvons bien faire pour terminer la saison. Je ne suis pas préoccupé par mon futur. On verra après pour ça, mais c’est vrai que la fin de la saison sera importante pour mon futur», expliquait-il.

Quoi qu’il en soit et pour pallier à toute éventualité ou faux bond de Fonseca, l’OM creuse d’autres pistes en parallèle. Selon nos informations, deux entraîneurs (l’un français et l’autre étranger) font également partie d’une short list dans laquelle ne figure pas Christophe Galtier, Vincenzo Italiano ou encore Maurizio Sarri. Pour les supporters marseillais, il va falloir encore attendre quelques semaines et la fin des échéances sportives du club olympien (Ligue 1 et Ligue Europa) pour connaître le nom du futur coach qui prendra place sur le banc de l’Olympique de Marseille et qui sera présent à la reprise de l’entraînement fin juin.