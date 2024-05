Les cotes de PARIONS SPORT en Ligne pour PSG-Dortmund et Atalanta-OM pour profiter des 10€ sans dépôt avec le code FM10

Comme vous le savez désormais, deux clubs français sont en lice la même saison en 1/2 finale de Coupe d’Europe pour la neuvième fois de l’histoire. Ce n’était plus arrivé depuis 2020 et le Final 8 de la Ligue des champions, avec l’OL et déjà le PSG. Le club de la Capitale affronte le Borussia Dortmund à domicile pour une place en finale de la Ligue des Champions tandis que l’OM affronte l’Atalanta Bergame en Italie avec l’objectif, cette fois-ci, d’obtenir le précieux sésame pour la finale de la Ligue Europa.

Après des matches aller indécis où ils n’ont pas réussi à gagner, les deux formations tricolores encore en lice en 1/2 finale de Coupe d’Europe sont toujours dans la course. Dans son antre du Parc des Princes, le club présidé par Nasser Al-Khelaifi va devoir renverser le Borussia Dortmund qui l’a emporté 1-0 au match aller au Signal Iduna Park. Quant à l’OM, qui garde toujours en travers de la gorge ce match nul du match aller à l’Orange Vélodrome, il va tenter d’arracher la victoire à Bergame pour décrocher son ticket pour Dublin, lieu de la future finale de la Ligue Europa.

Analyse, cotes, forces en présence et présentation PSG vs Dortmund

Pour cette rencontre retour de demi-finales de Ligue des Champions entre le PSG et le Borussia Dortmund qui se jouera à Paris Porte de Saint Cloud, c’est bel et bien toujours le Paris Saint-Germain qui a les faveurs des pronostics… et des cotes en ligne. Malgré la défaite du match aller en Allemagne, une victoire des hommes de Luis Enrique est cotée à 1,47 quand le match nul est proposé à 5,00 et une victoire du BvB de Edin Terzić à l’extérieur est proposée à 6,50 (cotes PSG-Dortmund). Pire, la qualification pour la finale de Wembley n’est cotée qu’à 1,60 contre 2,30 au Borussia Dortmund. C’est dire si le match décevant du PSG au match aller sur la pelouse du BvB et la défaite 1-0 n’a aucun impact, bien au contraire, sur le statut de favori du club de la Capitale. Une fois encore, la bande à Luis Enrique sera très attendue. Déjà parce que le champion de France en titre aura à coeur de faire taire les critiques après son non match à Dortmund, mais aussi et surtout parce qu’ils restent sur deux victoires en quatre ans sur le Borussia Dortmund au Parc. Une enceinte francilienne qui fait office de forteresse avec seulement 2 défaites en 25 matches à domicile cette saison. Il ne faut pas oublier non plus que cette équipe allemande s’était faite surclasser au Wanda Metropolitano au tour précédent et qui avait ramené un résultat miraculeux de 2-1 de Madrid. À la vue de toutes ses données, une victoire du PSG, avec un 11 surprise, notamment avec le forfait de Lucas Hernandez out plusieurs mois, à Dortmund coté à 1,47 est une issue plus que probable.

Analyse, cotes, forces en présence et présentation Atalanta vs OM

En difficulté en Ligue 1, l’OM, qui n’est vraiment pas épargné par les blessures cette saison, continue de régaler en Ligue Europa et a déjà réussi à se défaire de solides formations européennes habituées aux Coupes d’Europe. L’Atalanta Bergame dirigée par Gian Piero Gasperini aurait pu connaître le même sort sans une certaine maladresse et/ou malchance des attaquants marseillais. Et contrairement au match aller où Marseille pouvait compter sur son 12e homme, c’est bel et bien l’Atalanta Bergame qui se présente au Stadio Atleti Azzurri d’Italia (nommé le Gewiss Stadium depuis juillet 2019 pour des raisons commerciales) avec les faveurs des pronostics. Il suffit de voir la cote de 1,71 en faveur du club de Bergame (cotes Atalanta-OM) pour s’en convaincre, lorsqu’un match nul est annoncé à 3,85 et une victoire du club phocéen est annoncée à 4,50. Le passé de l’OM en Coupe d’Europe (vainqueur en 1993 de la C1 et finaliste de la C3 en 1999, 2004 et 2018) ne suffit pas pour plaider en sa faveur, alors même qu’en face, le club italien n’a pas une grande expérience européenne (première 1/2 finale de la Ligue Europa de son histoire cette saison). Mais l’OM, qui voit une victoire en Ligue Europa le seul moyen encore disponible pour arracher une place en Ligue des Champions la saison prochaine, ne va rien lâcher et on peut compter sur le meilleur buteur de l’histoire de la compétition, un certain Pierre-Emerick Aubameyang qui totalise 34 buts en C3 dont 10 cette saison pour aider les siens à arracher une place en finale de la C3 mais également sur un Jonathan Clauss qui a un double objectif fou dans cette Ligue Europa. Mais attention au club bergamasque qui est capable de réaliser des miracles face au tout récent champion du Portugal du Sporting CP ou face à l’emblématique Liverpool pulvérisé à Anfield Road 0-3 grâce notamment à un Gianluca Scamacca qui a prouvé au match aller au Vélodrome qu’il faudra bien compter sur lui. Mais plus que des individualités, c’est un collectif de l’Atalanta bien huilé, sûr de ses forces que va affronter l’OM dans le stade bouillant de 25 000 places du club bergamasque. L’OM pas favori ? Ça ne l’avait pas empêché de se qualifier face au RB Leipzig en 1/2 finale de cette même Ligue Europa en mai 2018 lors d’un mémorable affrontement face au club allemand. La cote d’une qualification de l’OM, qui joue sa saison sur ce match et qui ne manquera pas de motivation, à 2,95 mérite bien d’être tentée.

Quelle stratégie adopter pour parier sur les 1/2 finales retour du PSG et de l’OM ?

Quand on songe à tenter sa chance dans les paris sportifs, notamment dans les grands événements, le premier réflexe est de penser que la simplicité est le secret du succès. Vous pouvez tenter des paris simples avec une qualification du PSG, cotée à 1,60 (cotes Dortmund-PSG), un but de Kylian Mbappé (1,60) actuel meilleur buteur de la C1 avec 9 buts. Et comment ne pas penser à miser sur Pierre-Emerick Aubameyang, qui enfile les buts comme les perles en C3 à l’extérieur (déjà 4 buts dans la compétition), et qui a de bonnes chances de marquer face à l’Atalanta avec une cote but est peu risquée (3,05). Mais ce type de match de fin d’année où chaque équipe joue quasiment sa saison est tellement particulier qu’il s’agit sans aucun doute du meilleur moment pour tenter un gros coup où chaque double confrontation va se jouer à des détails, on l’a d’ailleurs vu au match aller avec des barres et des poteaux à foison côté parisien. Ainsi une victoire de l’OM cotée à 4,50, et un carton du PSG face à Dortmund 3-0 coté à 10,50 sont deux paris à tenter. Autre grosse cote sexy, un but sur penalty du PSG coté à 3,65. Pour rappel, le PSG a obtenu 12 penaltys cette saison dont 3 en Ligue des Champions. Nul doute que les espaces seront plus nombreux qu’au match aller et que Luis Enrique a dû travailler la vidéo pour faire la différence dans la surface et mettre à mal les défenseurs du BvB qui pourraient être poussés à la faute comme lors du match de poule au Parc en septembre dernier où Kylian Mbappé avait marqué dans cet exercice. Enfin, pour les plus joueurs d’entre vous, une victoire hold up 0-1 de l’OM face à une équipe de l’Atalanta très joueuse et coté à 11,50 est à tenter, de même qu’un but d’Aubameyang coté à 3,05. Enfin, pourquoi ne pas vous laisser tenter déjà par une victoire finale en Ligue des Champions 2023-24 du PSG cotée à 3,75 ? C’est un scénario loin d’être impossible et qui est tout à fait crédible…

Pour ceux qui hésitent encore, sachez que ce type de rendez-vous, qui plus est concernant des clubs français qui ont en tête de retrouver deux équipes en finale de Coupe d’Europe la même année (ce qui n’est jamais arrivé dans l’histoire du football français), est une occasion d’apporter encore un peu plus de piment à une semaine européenne qui n’en manque pas déjà. Entre une rencontre entre le PSG et le le Borussia Dortmund qui est clairement en faveur du club parisien et un affrontement franco-italien entre l’Atalanta et une formation coachée par Jean-Louis Gasset qui promet d’être épique et qu’on espère sans chauvinisme aucun, tourner en faveur du club phocéen présidé par Pablo Longoria, il y a de quoi se faire plaisir qu’on décide d’être prudent ou au contraire, très ambitieux. Pour appuyer vos recherches, préparer vos pronos sur le site PARIONS SPORT en Ligne, suivez le mouvement des cotes et trouvez le pari adequat selon votre envie et votre humeur.

