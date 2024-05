PSG - Dortmund : Luis Enrique prépare une surprise

Comme face à Barcelone, c’est avec un retard d’un but que Luis Enrique et le PSG abordent cette demi-finale retour de Ligue des Champions contre Dortmund. Surpris lors de la manche aller au Signal Iduna Park (0-1), mercredi, par un but de Niclas Füllkrug, les Parisiens devront sortir le grand jeu pour renverser une nouvelle fois la vapeur. Si l’optimisme restait total en interne dans la foulée de cette défaite, malgré une logique pointe de frustration, l’idée de voir Luis Enrique procéder à quelques changements existe.

En défense déjà, l’Asturien n’aura pas le choix de remplacer Lucas Hernandez, victime d’une rupture des ligaments croisés et forfait jusqu’à la fin de la saison. Reste à savoir qui de Danilo Pereira ou de Lucas Beraldo accompagnera Marquinhos en charnière. Sauf surprise, l’Espagnol devrait reconduire Achraf Hakimi et Nuno Mendes dans les couloirs, mais c’est essentiellement au milieu de terrain que les incertitudes résident.

La tentation Lee Kang-in

Décevant au match aller, le milieu de terrain parisien pourrait faire l’objet de quelques retouches. Si les présences de Vitinha et de Warren Zaïre-Emery ne font presque aucun doute, celle de Fabian Ruiz s’écrit bien en pointillés. Actif, mais trop peu productif en Allemagne, l’ancien joueur de Naples a été le symbole d’un milieu de terrain déséquilibré face aux transitions allemandes. Il serait malhonnête de lui faire porter le chapeau de cette défaite, mais l’Espagnol a aussi incarné ce manque d’engagement, pointé du doigt par Luis Enrique selon Le Parisien.

Pour y remédier, Enrique cherchera avant tout à insuffler un supplément d’âme à son groupe, avance le quotidien. Et voir Lee Kang-in apporter un peu de vitalité à cette équipe, qui en a cruellement manqué lors de la manche aller, ne devrait pas être une option à écarter. Selon Le Parisien, le volume de jeu du Sud-Coréen est d’ailleurs loué par le staff, tout comme son mental et son absence de renoncement. Enrique apprécierait également sa capacité à défendre et à se projeter, un registre dans lequel Fabian Ruiz peine à se mettre en évidence. Le quotidien ajoute que le remplacement de Lucas Hernandez ne sera pas forcément le seul mardi. Alors le deuxième se trouve peut-être sous nos yeux…