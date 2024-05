Le PSG ne veut pas lâcher Yoram Zague

Buteur face à Nice mercredi soir et titulaire lors des deux derniers matchs du PSG, Yoram Zague (18 ans) gagne du temps de jeu en cette fin de saison. Le latéral, qui peut jouer sur les deux côtés, n’a joué que quatre matchs cette saison au total, mais Luis Enrique et les dirigeants parisiens sont déjà séduits. D’après les informations du Parisien, le jeune Titi pourrait bien faire partie de l’effectif parisien la saison prochaine. Lui et le club ne sont pas dans l’optique d’un prêt pour la saison prochaine.

Toujours selon le quotidien francilien, le PSG cherche quand même une doublure à Achraf Hakimi. Au poste de latéral droit, le club parisien ne fait plus confiance à Nordi Mukiele, qui ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique, et souhaite s’en séparer cet été. Malgré sa bonne fin de saison, Yoram Zague devra se contenter d’un troisième rôle.