Le PSG vise un attaquant inattendu

Cet été, le Paris Saint-Germain veut du sang neuf. Le départ de Kylian Mbappé, qui a souvent évolué à la pointe de l’attaque parisienne cette saison, va permettre de rebattre les cartes. Luis Enrique pourra compter sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Recrutés l’été dernier, les deux joueurs n’ont pas impressionné dans la capitale pour leur première saison. Ils auront plus d’espaces et d’occasions pour s’exprimer l’an prochain, si bien évidemment ils sont toujours là. Et a priori, ce sera le cas.

Ce, même si les pensionnaires du Parc des Princes souhaitent se renforcer offensivement. Les noms de Victor Osimhen (Naples), Luis Diaz (Liverpool), Marcus Rashford (Manchester United) ou de Khvicha Kvaratskhelia (Naples) ont été mentionnés ici et là. Des footballeurs aux profils et aux qualités différentes, qui n’évoluent pas forcément aux mêmes positions. Ce vendredi, un nouveau nom est sorti du chapeau.

Mateta plaît à Paris

En effet, The Sun révèle que les champions de France ont coché le nom de Jean-Philippe Mateta. Un joueur que l’on connaît plutôt bien en France puisqu’il est passé Châteauroux, l’OL et le HAC. Ensuite, il a rejoint l’Allemagne, où il a défendu les couleurs de Mayence avant de filer en Angleterre pour évoluer à Crystal Palace. Parfois handicapé par les blessures, le joueur de 26 ans vit une belle année 2023-24 puisqu’il a marqué 16 buts, dont 11 en 2024 et délivré 4 assists.

Le tout en 38 apparitions toutes compétitions confondues, dont 27 en tant que titulaire. Ses qualités de buteur et son profil sont visiblement appréciés à Paris, qui le suit de près selon le média anglais. Mais la concurrence risque d’être forte puisque le joueur sous contrat jusqu’en 2026 a été lié ces derniers mois au Bayer Leverkusen. Le Paris Saint-Germain sait à quoi s’en tenir.