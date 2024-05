Kylian Mbappé s’offre un tableau à 520 000€

Kylian Mbappé sait se faire plaisir. Lors du traditionnel gala de charité du PSG, le numéro 7 parisien a remporté le lot le plus élevé des enchères : une toile représentant Pelé. Les enchères ont pourtant été brûlantes. Commencées à 5 000 euros, les enchères sont rapidement montées à 300 000 euros avant que Kylian Mbappé et son ami Achraf Hakimi ne s’engagent dans une lutte acharnée. Les deux amis ne voulaient pas abandonner, dans une salle à la fois amusée et médusée par les sommes, comme l’explique Le Parisien. À la fin, c’est le Français qui a obtenu le tableau pour la coquette somme de 520 000 euros.

La toile était d’autant plus importante pour Kylian Mbappé qu’il avait une relation particulière avec Pelé. La légende brésilienne et lui s’étaient rencontrés à plusieurs reprises et beaucoup d’observateurs aimaient les comparer. Au final, la soirée a permis de récolter 2,7 millions d’euros pour différentes œuvres caritatives. Mbappé n’est pas reparti les mains vides. Peut-être commence-t-il à penser à la décoration de sa nouvelle maison madrilène…