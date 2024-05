PSG-BVB : la tristesse totale de Fabian Ruiz

Même résultat à l’aller comme le retour, le Paris Saint-Germain sort en demi-finale de la Ligue des Champions, après ce nouveau revers (0-1) contre le Borussia Dortmund, sur la pelouse du Parc des Princes. Malgré de nombreuses occasions sur l’ensemble des deux rencontres avec notamment quatre montants touchés au retour (six en comptant le match aller), les troupes de Luis Enrique ont encaissé une déception avec une grande frustration. Interrogé au micro de Canal+, le milieu espagnol, Fabian Ruiz, n’a pas caché sa tristesse :

«Je pense qu’ils ont profité des occasions qu’ils avaient, que ce soit à l’aller et au retour, ils ont été plus efficaces. Je crois qu’on a eu beaucoup d’occasions à l’aller et au retour. On a eu beaucoup de poteaux, des arrêts du gardien, on a tout laissé sur le terrain. Les supporters ont été incroyables jusqu’à la dernière seconde. Malheureusement, on a perdu. C’est la tristesse. On a tout donné. On avait beaucoup de rêves, on s’est crée pour d’occasions pour gagner le match mais le ballon ne voulait pas rentrer. On est triste, on déteste ça mais c’est le football. Ca ne dépend pas seulement des occasions»