Maurizio Sarri revient à la Lazio

Retour à Rome pour Maurizio Sarri. Libre de tout contrat, l’entraîneur de 66 ans vient de s’engager du côté de la Lazio pour la saison 2025/2026. Un club familier puisqu’il l’a entraîné entre 2021 et 2024 où il a terminé dauphin du Napoli en 2023.

Démissionnant des Biancocelesti le 13 mars 2024 où il a vu Igor Tudor et Marco Baroni lui succéder, le technicien transalpin remet le couvert avec la Lazio un peu plus d’un an plus tard. Septièmes de Serie A, les Romains ne disputeront pas de compétition européenne l’an prochain.