Ligue des Champions : le PSG va devoir payer de gros bonus à plusieurs clubs

Le Paris Saint-Germain se souviendra très longtemps de cette saison 2024/2025. Après avoir réalisé le doublé Ligue 1-Coupe de France pour la deuxième année consécutive, le club de la capitale s’est offert un quadruplé, historique et inédit en remportant la première Ligue des Champions de son histoire et le Trophée des Champions. Un sacre continental qui va permettre aux Rouge et Bleu de toucher un véritable pactole. Grâce à sa victoire samedi soir à Munich, Paris est assuré de toucher au moins 90 M€.

À savoir 6,5 M€ pour son sacre, 4 M€ pour avoir décroché le droit de jouer la prochaine Supercoupe d’Europe contre Tottenham, 18,5 M€ pour avoir atteint la finale, 15 M€ pour sa qualification en demies, 12,5 M€ pour celle en quarts, 11 M€ pour les huitièmes, 17,57 M€ pour son classement dans la phase de ligue et enfin 18 M€ environ pour sa prime de participation. Un jackpot qui grimpera assurément en y ajoutant les revenus du market pool (revenus générés par les droits TV + le marketing). Cependant, cette victoire en C1 va également obliger les champions de France à sortir leur chéquier.

Le PSG va payer aussi pour Kolo Muani

En effet, comme il est de coutume dans certains dossiers du mercato, il existe des bonus liés au score en Ligue des Champions. Il n’est pas simple d’avoir tous les détails pour chaque recrue parisienne, mais les médias ont permis d’établir que le PSG est assuré de devoir payer au moins 21 M€ en guise de bonus à différents clubs suite à sa première victoire en C1. Ouest France nous explique ainsi que le Stade Rennais va toucher 10 M€ supplémentaires pour Désiré Doué (en plus des 50 M€ fixes du transfert). La poule aux œufs d’or des Rouge et Noir pourrait d’ailleurs en rapporter 10 M€ supplémentaires dans le futur. Au Portugal, O Jogo nous apprend que Benfica s’est également réjoui de l’humiliation subie par l’Inter (5-0).

Les Aguias vont en effet toucher 6 M€ dans le cadre du transfert de João Neves. En clair, le quotidien lisboète nous explique que le montant fixe du transfert du milieu lusitanien est d’environ 60 M€ et que les bonus atteignent un total de 10 M€. Après en avoir touché 6, Benfica pourra en toucher 4 autres en fonction des performances du natif de Tavira la saison prochaine. Enfin, l’Eintracht Francfort va recevoir 5 M€ de la part du PSG selon Sky Germany. 2,5 M€ proviennent du bonus lié au transfert de Willian Pacho, tandis que les 2,5 M€ restants sont liés à celui de… Randal Kolo Muani ! L’attaquant a beau être prêté à la Juventus, il a participé à 4 matches de C1 cette saison. En attendant de savoir si Paris devra ou non verser de l’argent au Napoli dans le cadre du deal de Khvicha Kvaratskhelia, nul doute que le club de la capitale honorera ces bonus avec un grand sourire…