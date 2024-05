Ligue 1 : les trois nommés pour le titre de joueur du mois d’avril

Qui sera élu joueur du mois d’avril ? L’UNFP vient de dévoiler la liste des trois nommés et ça envoie du lourd. Le Lyonnais Alexandre Lacazette devra se mesurer au Parisien Ousmane Dembélé et au Marseillais Pierre-Emerick Aubameyang. Les votants ont jusqu’au mercredi 8 mai à minuit pour faire connaître leur préférence.

«Chaud devant ! Les trois nommés pour le Trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1 Uber Eats pour le mois d’avril sont trois attaquants qu’il vaut mieux avoir dans son équipe, aucun défenseur ne nous démentira. On retrouve là deux anciens lauréats, avant-centres et buteurs émérites : le Marseillais Pierre-Émerick Aubameyang (vainqueur en décembre dernier et en février… 2013) et le Lyonnais Alexandre Lacazette (qui souleva le Trophée à trois reprises, en décembre 2014, janvier 2015 et août 2016). Face à eux, un nouveau venu, en la personne d’Ousmane Dembélé, le Parisien, accélérateur de jeu, dévoreur d’espaces, dribbleur, buteur à l’occasion…» A vos votes.