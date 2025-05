Le Havre : la réaction d’Abdoulaye Touré après la panenka du maintien

Se maintenir à la dernière journée c’est bien. Se maintenir à la dernière minute de la dernière journée c’est mieux. Se maintenir à la dernière minute de la dernière journée sur une panenka, c’est le scénario de rêve. Vainqueur sur la pelouse de Strasbourg (3-2), le Havre a validé un deuxième maintien consécutif, envoyant Reims en barrage de relégation. Le tout grâce à un penalty à la 99e minute transformé avec sang froid par Abdoulaye Touré.

La suite après cette publicité

«J’avais une seule idée, c’est que le ballon entre au fond. J’ai posé le ballon, je savais que j’allais faire une panenka. Je me suis dit que pour l’histoire, ça peut être beau et qu’au pire, si je la rate, on va au barrage. Au final c’est rentré, tant mieux pour nous, tant mieux pour l’équipe et pour le club car cette saison a été palpitante. Finir sur cette note-là, je pense qu’il n’y a pas plus beau», a raconté en zone mixte le principal intéressé après la rencontre. De quoi entrer définitivement dans les cœurs et les mémoires des supporters havrais.