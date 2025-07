Strasbourg s’offre sa 10e recrue de l’été

Strasbourg s’affirme comme le grand animateur de ce mercato en Ligue 1. Ce mercredi, le Racing a officialisé sa 10e recrue de l’été en la personne d’Ishé Samuels-Smith, arrière gauche de 19 ans qui débarque en provenance de Chelsea. Les dirigeants strasbourgeois ont déboursé 7,5 millions d’euros pour recruter l’international anglais U19, qui jouait avec la réserve des Blues la saison dernière.

La suite après cette publicité

«Chelsea confirme qu’Ishe Samuels-Smith rejoint Strasbourg dans le cadre d’un transfert permanent. Recruté en provenance d’Everton en juillet 2023, Samuels-Smith a joué pour nos moins de 18 ans et nos moins de 21 ans au cours de ses deux années à Stamford Bridge. Nous remercions Ishe pour tous ses efforts fournis durant son séjour à Chelsea et lui souhaitons bonne chance dans cette prochaine étape de sa carrière», indique le communiqué de Chelsea. Avant lui, Joaquín Panichelli, Mathis Amougou, Andrew Omobamidele, Valentín Barco, Soumaïla Coulibaly, Pape Demba Diop, Samuel Amo-Ameyaw, Maxi Oyedele et Mike Penders avaient tous rejoint le club cet été.