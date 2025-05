PSG : Luis Enrique veut que ses joueurs profitent

Peu avant la cérémonie de remise du trophée de Ligue 1, Luis Enrique s’est arrêté au micro de beIN Sports pour parler de la rencontre, du titre, de la finale de Coupe de France, mais aussi celle de Ligue des Champions :

La suite après cette publicité

«Je pense que c’est important d’arriver au prochain match avec une victoire comme aujourd’hui. La première mi-temps, on a eu un manque de rythme. La deuxième mi-temps, on a bien joué. Je pense que la chose la plus importante pour nous est d’avoir la bonne mentalité. Les joueurs qui ont joué les 30 dernières minutes. Warren, Senny Mayulu, Désiré Doué, Beraldo, Gonçalo… Nous sommes une équipe. On a besoin de tous les joueurs. Marquinhos ? Il est l’un des meilleurs centraux du monde. C’est un plaisir de l’avoir comme capitaine. Il doit encore améliorer, c’est un joueur clé. La finale de LDC ? Je dors parfaitement et je pense d’abord à la finale de Coupe samedi prochain. Aujourd’hui c’est un jour spécial, on peut profiter de la célébration à la maison. On doit penser seulement à profiter seulement aujourd’hui»