LOSC : Bruno Genesio songe à claquer la porte !

Le LOSC aura connu un exercice 2024/2025 plutôt chargé mais globalement satisfaisant. L’écurie nordiste a obtenu une cinquième position en championnat, lui donnant accès la Ligue Europa pour la saison prochaine, tout comme les Dogues ont connu un bon parcours en Ligue des Champions, allant jusqu’aux huitièmes de finale où ils ont été éliminés, dans la douleur, par le Borussia Dortmund.

La suite après cette publicité

Bilan plus que satisfaisant pour Bruno Genesio donc, qui s’est exprimé sur son avenir après la rencontre de son équipe, remportée 2-1 face à Reims : « je veux connaître les grandes orientations. J’ai un contrat jusqu’en 2026. Les contrats sont faits pour être honorés. Après, il y a un bilan à faire. Et des réponses à apporter à certaines questions ». Clairement, il a ouvert la porte à un départ et les informations délivrées par le quotidien L’Equipe dans la nuit vont aussi dans ce sens, malgré un bail qui le lie au club pour une saison encore.

Le courant passe mal avec Létang

Effectivement, le média indique que Genesio est fatigué. A cause d’une saison assez longue - 51 matchs au total - mais surtout en raison de désaccords avec la direction, concernant la construction de l’effectif notamment. Lors du dernier mercato hivernal, il attendait ainsi plus de renforts, et il aurait aimé avoir son mot à dire en termes de mercato. Il sait aussi que les départs vont être nombreux cet été, avec des joueurs en fin de contrat comme Jonathan David, Angel Gomes, Rémy Cabella et Samuel Umtiti, et d’autres qui risquent d’être vendus à un an de la fin de leur contrat, comme Nabil Bentaleb ou Edon Zhegrova, entre autres.

La suite après cette publicité

Toujours selon le journal, il y aurait aussi des tensions entre Genesio et Olivier Létang en raison de promesses non tenues, ce que l’entraîneur n’a pas hésité à reprocher au dirigeant en face à face. L’interventionnisme de Létang serait aussi un problème. Genesio aurait même déjà fait part de ses envies de départ au président du club, mais ce dernier ferme la porte, prétextant qu’il a encore une année de contrat, alors que le coach n’a pas forcément envie de s’asseoir sur cette année de salaire. Affaire à suivre…