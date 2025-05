OL : Alexandre Lacazette lâche ses vérités sur son avenir

L’homme du match. Ce samedi soir, l’Olympique Lyonnais a reçu le SCO d’Angers dans le cadre de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Il s’agissait d’une rencontre spéciale pour Alexandre Lacazette puisque c’était sa dernière sous le maillot frappé du lion. En fin de contrat le 30 juin prochain, le Général va quitter ses troupes de manière définitive cette fois-ci, lui qui était déjà parti une première fois pour Arsenal en 2017 avant de faire son grand retour en 2022. Le principal intéressé n’a pas annoncé la nouvelle lui-même. C’est Paulo Fonseca qui s’en est chargé jeudi à l’occasion de la dernière conférence de presse de la saison 2024-25, avant le match face au SCO.

« J’ai discuté avec Alex aujourd’hui. C’est vrai, ce sera son dernier match ici. Ce sera une motivation supplémentaire pour l’équipe. Il a fait des choses magnifiques pour ce club. C’est un grand professionnel, j’ai adoré travailler avec lui. On doit faire un grand match pour lui, il mérite une belle sortie.» Et tout l’OL a décidé de lui offrir de beaux adieux. Les supporters ont multiplié les hommages sur les réseaux sociaux. Ceux qui étaient présents au stade ont pris le relais. Le Virage nord a déployé un tifo à l’effigie du capitaine lyonnais lors de l’échauffement. Le tout était accompagné de chants à sa gloire. Ensuite, au moment de l’entrée des deux équipes, le Virage sud a partagé un tifo en l’honneur de Lacazette, avec le message suivant : «du centre de formation, à capitaine de Lyon : respect éternel.»

Un doublé et plusieurs hommages

Enfin, le club avait organisé un tifo sur toute une tribune latérale avec un message simple et efficace :« merci Alex 10». Dans la foulée, tout le stade s’est levé et a applaudi le Général, qui a donné le coup d’envoi fictif de la rencontre, accompagné de ses trois enfants. En première période, le serial buteur de l’OL a eu quelques occasions à se mettre sous la dent mais il n’a pas trouvé la mire. En deuxième mi-temps, l’OL a continué à pousser et a fini par obtenir un pénalty grâce à Thiago Almada. Alexandre Lacazette l’a transformé, marquant au passage son 200e but sous le maillot lyonnais (1-0, 58e). Il a marqué son 201e but à la 73e à la suite d’un service de Rayan Cherki (2-0). Une soirée parfaite pour le Général, qui a été remplacé par Georges Mikautadze à la 78e.

Ses coéquipiers lui ont fait une haie d’honneur et le stade l’a applaudi, tout comme le staff présent au bord du terrain et en tribune. Des adieux très émouvants pour Lacazette. Après les festivités prévues après le match, où il a été mis à l’honneur par l’OL et où il a reçu plusieurs cadeaux, le Français s’est exprimé face aux médias. «Il y a beaucoup de joie, de fierté mais aussi de l’émotion. J’ai envie de dire merci à tout le monde, au club, à tous ceux avec qui j’ai évolué, à tous les entraîneurs et les éducateurs que j’ai eu. Je remercie le public car aujourd’hui, ils ont été grandiose avec moi. En réfléchissant, j’ai souvent eu des moments difficiles, comme tout attaquant. Mais ils ont toujours été derrière moi à m’encourager et à croire en moi. Je tiens encore à leur dire merci.»

Lacazette évoque la suite

Il poursuit : «on ne peut pas finir mieux. Une victoire, deux buts…j’aurais pu en mettre plus aujourd’hui (sourire). C’est vraiment beaucoup de plaisir.» Il est ensuite revenu sur son 200e but. «A vrai dire, j’ai hésité à faire un panenka (sourire) parce que ça fait un moment que mes potes m’en parlent. Mais je n’ai jamais fait ça. Je me suis dit que ce n’était pas le moment de se louper et il fallait assurer. J’ai fait mon pas habituel et puis après, il y a de l’émotion car tu réalises que c’est ton 200e. Tout le groupe l’attendait pour moi donc c’est ça aussi qui est touchant (…) Ce qui me fait plaisir à travers tout ça, c’est que c’est l’homme qui est apprécié. C’est bien d’être des footballeurs, mais nous sommes avant tout des hommes. Donc c’est ça qui me touche, savoir que, humainement, je suis apprécié.»

Le Français, très ému, a ensuite été invité à s’exprimer sur la suite de sa carrière, lui qui sera libre le 1er juillet prochain. «Là, maintenant, je vais d’abord profiter avec les coéquipiers. Ensuite, avec ma famille, mes amis. D’ici quelques semaines, vous saurez.» Relancé sur le sujet, il a ajouté : «je vais voir toutes les options qui se présenteront face à moi et je prendrai la meilleure décision pour mon avenir. Je n’ai pas voulu prendre de décision avant pour ne pas manquer de respect à l’Olympique Lyonnais, pour ne pas avoir la tête ailleurs. J’ai voulu être à 100% jusqu’au bout. C’est ce que j’ai fait. J’ai le temps de penser à l’avenir.» Ce soir, l’attaquant, qui est courtisé par Neom en Arabie saoudite selon nos informations, pense surtout à savourer ses derniers moments passés à l’OL.