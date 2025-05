Le Boavista de Gérard Lopez descend en D2

La saison se terminait en France ce samedi mais pas que. Du côté du Portugal, c’était également le cas avec une course au maintien palpitante jusqu’au bout. Et cette course a rendu son verdict.

C’est Boavista qui termine dernier du classement à trois points du barragiste. Le club de Gérard Lopez redescend donc en D2 après une gestion encore calamiteuse avec des impayés et des sanctions du gendarme financier portugais. Après Bordeaux et Mouscron, c’est un nouveau club que fait tomber Lopez.