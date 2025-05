Ligue 1 : la ministre des Sports condamne les joueurs hostiles à la lutte contre l’homophobie

Ce week-end, la Ligue 1 mettait à l’honneur la lutte contre l’homophobie qui avait lieu ce samedi. En ce sens, les joueurs arboraient un logo qui affichait le drapeau LGBT sur la manche de leur maillot lors des rencontres de cette dernière journée. De ce fait, plusieurs joueurs se sont vus sous le feu des critiques pour des comportements jugés homophobes. Refusant de jouer pour la troisième année consécutive, Mostafa Mohamed a été vivement critiqué. Même résultat pour Nemanja Matic qui a refusé de s’afficher avec le drapeau LGBT qu’il a recouvert d’un sparadrap. Au micro de RTL ce dimanche, Marie Barsacq n’a pas manqué de reprendre de volée ces comportements qu’elle juge homophobes :

La suite après cette publicité

«Le football a une caisse de résonance très importante et la fédération (FFF) a à cœur de mettre ce sujet dans l’agenda des clubs du foot, du monde du football, de ses supporters pour en parler et pour expliquer que le football doit prendre toute sa place dans la lutte contre l’homophobie. Les insultes et les comportements homophobes ? Ce n’est plus admissible. La société a changé, le vocabulaire doit changer", estime Marie Barsacq. "Il faut sanctionner. Aujourd’hui, il y a vraiment un arsenal de sanctions.»