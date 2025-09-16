Juan Mata change de club !

À 37 ans et après une riche carrière et un palmarès long comme le bras (Coupe du Monde 2010, Euro 2012, Ligue des Champions 2011, Ligue Europa 2013, 2017, etc), Juan Mata n’en a pas terminé avec sa carrière de haut niveau. Après avoir débarqué en Australie il y a un an du côté des Western Sydney Wanderers (22 matches - 1 but), le milieu offensif espagnol, plus motivé que jamais, vient de signer aux Melbourne Victory.

Une vraie satisfaction à écouter ce véritable globe trotter passé également par la Turquie et le Japon : « Je suis ravi de venir à Melbourne et de faire partie de l’un des clubs les plus respectés de la Ligue et de jouer devant des membres et des fans incroyables. Je suis motivé et déterminé à aider cette équipe à remporter des trophées et à travailler avec le club dans le cadre d’un plan à plus long terme visant à renforcer le football dans le pays. »