AS Roma : l’hommage du club à Claudio Ranieri

Ce dimanche soir, l’AS Roma dispute son avant-dernier match de la saison, en recevant l’AC Milan. L’enjeu est immense, puisque les joueurs de Claudio Ranieri sont encore en course pour une place qualificative à la prochaine Ligue des Champions. Et cette rencontre est également particulièrement symbolique pour le coach italien, puisqu’il s’agit de la dernière qu’il disputera à domicile, au stadio Olimpico. Et alors que les Romains ont ouvert le score, un hommage lui a été rendu.

Sur son compte X, l’AS Roma a posté un message notifiant ses fans du but marqué par Gianluca Mancini dès la 3e minute, accompagné du texte « Mister », suivi de deux emojis au couleur du club de la Louve. Pour rappel, celui qui a occupé les bancs de touche de l’AS Monaco ou de Leicester prendra sa retraite à l’issue de la saison.