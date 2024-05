PSG - Borussia Dortmund : Nasser Al-Khelaïfi a la rage…

Le Paris Saint-Germain pensait rejouer une finale de Ligue des Champions, quatre ans après le Final 8 à Lisbonne. Malheureusement pour les Rouge et Bleu, l’efficacité terrible du Borussia Dortmund (1-0, 1-0) a mis fin aux rêves franciliens. De quoi rendre encore plus frustrante cette élimination, alors que le PSG avait un tableau idéal pour aller au bout.

À l’issue de la rencontre, Marquinhos dressait toutefois un constat plutôt lucide sur les manques de son équipe pour se qualifier, même face à une équipe loin d’être impressionnante. Quelques instants plus tard, Nasser Al-Khelaïfi s’est présenté face aux médias et avait du mal à cacher son énorme déception.

« Il faut accepter, même si c’est injuste »

« On est très déçu du résultat, triste. On méritait mieux ce soir. Quatre poteaux, deux fois la semaine dernière. C’est un peu difficile. On a tout donné. On voulait gagner et se qualifier. Félicitations à Dortmund, mais on méritait mieux », a-t-il déclaré au micro de Canal+, avant d’insister sur ce sentiment rageant d’avoir raté cette belle opportunité d’aller à Wembley.

« On a cru aller en finale. On a une meilleure équipe, mais Dortmund a gagné deux fois, félicitations à eux. On est déçu pour nos supporters. Mais je suis fier de mon équipe. On est trois fois en demi lors des cinq dernières années. Bien sûr, ce n’est pas notre objectif, mais c’est le foot. Il faut accepter, même si c’est injuste, mais on va l’accepter. »